Secrétaires municipaux – «Notre travail, c’est de mettre de l’huile dans les rouages»

Sur ses vingt ans de secrétariat municipal à La Tour-de-Peilz, Pierre-André Dupertuis en a passé la moitié à la présidence de l’association vaudoise de la profession. Il a rempilé pour sa dernière année lors de l’assemblée générale du 8 octobre dernier, qui marquait aussi les sept décennies de l’association née en 1951.

345 secrétaires municipaux et adjoints (dont 80% de femmes) pour 295 communes membres (sur les 302 que compte le canton). L’association, créée en 1951, a pour but «d’aider ses membres dans l’exercice de leur fonction», «parfaire leur formation» et «veiller au maintien de la dignité de la fonction». L’AVSM offre la possibilité de souscrire à une protection juridique. Elle veille également à trouver des personnes d’expérience pour officier temporairement lorsque des membres sont en arrêt maladie ou lorsque des communes se retrouvent sans secrétaire municipal.

Pierre-André Dupertuis a en effet décidé de lâcher un peu de lest au niveau cantonal pour mieux se consacrer à sa fonction de membre du comité de la Conférence suisse des secrétaires municipaux, au sein de laquelle il a été élu en 2020. Un petit point de situation avec lui sur une profession un peu à part.

Absolument pas! Nous sommes au service des politiques. Notre rôle est de mettre de l’huile dans les rouages du moteur, mais le carburant viendra toujours des politiques. Avec les années, on acquiert des connaissances, on peut avoir une influence, mais ce sont eux qui prennent les décisions. Si le secrétaire municipal tente de se substituer à un municipal, c’est qu’il y a un problème. La loi sur les communes précise clairement le rôle du secrétaire municipal. Est-ce qu’il arrive que certains outrepassent leurs fonctions? La question se pose pour tout chef de service: où est la frontière? Elle dépend en premier lieu de la nature de la collaboration et de la façon dont le politique conçoit son travail: très impliqué dans l’opérationnel ou pas? C’est avant tout une question de rapports humains.

On a l’impression que le métier reste un bastion masculin.

Non. Il est vrai que l’on trouve une forte proportion d’hommes dans les grandes et moyennes communes, probablement parce qu’il s’agit de postes à 100%, mais les femmes sont très majoritaires dans notre association – 80%! – parce que très présentes dans les petites communes où le taux d’activité est plus bas. Mais ces choses-là évoluent. Les municipalités se féminisent et sont donc plus attentives à engager des femmes. Reste que lorsque des postes sont mis au concours, la part de candidats masculins est beaucoup plus importante.