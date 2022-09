L’habit ne fait pas le moine – Nouées, religions et haute couture vont parfois jusqu’à en découdre Dieu serait-il de tous les défilés? En tout cas, du christianisme à l’islam, codes et décorum religieux se faufilent jusqu’à la haute couture… Tour d’horizon de la question, avant l’ouverture des nouvelles fashion weeks. Lucas Vuilleumier (Protestinfo)

En 1994 chez Chanel, Karl Lagerfeld crée le scandale en brodant des versets du Coran. AFP AFP

«Les religions en haute couture? On n’en est parti sorti!» s’amuse le journaliste de mode documentariste parisien Loïc Prigent. Ex-chouchou de Karl Lagerfeld – qui lui a accordé nombre d’entretiens filmés que prisent tous les «modeux» qui se respectent –, il en aurait d’ailleurs presque marre de ces références au sacré dans la mode. «Il y a tellement de choses à piocher partout, d’influences à s’approprier», s’insurge-t-il doucement avant d’assurer que la tentation religieuse a de tout temps traversé la haute couture. «Les grands directeurs artistiques de maisons de couture ont toujours flirté avec l’irrationnel et le surnaturel, avec l’idée de transcender le vêtement.» Et d’ajouter que «ces génies», au moment d’être touchés par l’inspiration, «se disent bien souvent connectés à quelque chose qui les dépasse, et qui leur dictent des images».