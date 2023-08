Initiation à Lausanne – «Nous aimerions montrer l’image d’une pétanque sportive» Samedi sur la place de la Gare, le club Mont Charmant a initié les Lausannois à sa passion des boules. L’occasion d’apprendre les bons gestes. Alice Caspary

Le 5 août devant la gare de Lausanne, le club Mont Charmant proposait une initiation à la pétanque. PATRICK MARTIN/24HEURES

«Tu tires ou tu pointes?» Sur la place de la Gare à Lausanne ce samedi 5 août, l’affiche à l’entrée des pistes de graviers attire l’œil et plonge en Provence, les cigales en moins. Sous un soleil implacable, un pétanqueur aguerri se place au centre d’un cercle rouge. Il tire et frappe la boule adverse pour la déplacer, sous des regards amusés. C’est le début d’une journée initiatique.