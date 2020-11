Coronavirus – «Nous allons pour le moment dans la bonne direction» La responsable de l’Office fédéral de la santé publique s’est exprimée dans la presse dominicale. La Suisse romande voit ses chiffres diminuer plus vite que la Suisse alémanique.

Anne Lévy, directrice de l’Office fédéral de la santé publique, reconnaît que les chiffres avaient augmenté rapidement. KEYSTONE

La directrice de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Anne Lévy, parle dans le «SonntagsBlick» d’une amélioration de la situation en Suisse face au coronavirus. «Cela ressemble à un retournement de tendance», déclare-t-elle. «Je suis convaincue que nous allons pour le moment dans la bonne direction».

Admettant que personne ne s’attendait à ce que les chiffres augmentent aussi rapidement, Anne Lévy rejette toutefois les accusations affirmant que la Suisse n’était pas suffisamment préparée à la deuxième vague de l’épidémie.

«Peu importe à quel point on se prépare, à la fin on n’est pas prêt à tout», explique la responsable. Elle appelle la population à se faire tester. Sa crainte est qu’une partie des Suisses soit fatiguée de faire des tests et «attende trop longtemps, en espérant que ce n’est pas le coronavirus et que cela passera». Concernant la vaccination contre le Covid-19, elle n’exclut pas de la rendre obligatoire. La loi sur les épidémies prévoit que certaines fonctions ne peuvent être exercées que par des personnes vaccinées, souligne-t-elle.

La Suisse romande meilleure élève

La Suisse romande fait baisser plus rapidement le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus que la Suisse alémanique, constate en outre la «NZZ am Sonntag», qui se réfère aux données diffusées sur le site de la task force Covid-19 du Conseil fédéral. Le taux de reproduction du virus, qui détermine le nombre de personnes infectées par une personne positive au SARS-CoV-2, est le plus faible à Genève, dans le Jura, à Fribourg et en Valais. Les autres cantons romands suivent le quatuor de tête. Ils ont tous un taux de reproduction inférieur à 1.

Selon la «SonntagsZeitung», le taux de reproduction du virus se situe désormais à 0,78 sur l’ensemble du territoire suisse, soit dans la fourchette cible établie par la task force scientifique. Un nouveau point chaud du coronavirus est cependant apparu sur la carte suisse: Bâle.

L’UDC s’attaque à la task force Afficher plus «SonntagsBlick». La conseillère nationale Esther Friedli (UDC/SG) a proposé à la commission de l’économie de supprimer le groupe de travail ou, au moins, de modifier son mandat. «La cacophonie de communication de la task force provoque une grande incertitude dans la population et l’économie et est honteuse», déclare dans la «SonntagsZeitung» celle qui tient une auberge à Ebnat-Kappel (SG). Elle ne trouve pas normal que les experts n’aient pas à assumer la responsabilité de leurs déclarations. «Je viens du secteur de l’hôtellerie et de la restauration et je vis concrètement les conséquences des déclarations contradictoires», ajoute-t-elle dans le «SonntagsBlick». La demande d’Esther Frieli a été rejetée par la commission. Elle réfléchit à déposer une intervention parlementaire lors de la session des Chambres fédérales de décembre.

ats/NXP