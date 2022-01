Les élèves de primaire libérés du masque – «Nous amorçons une désescalade des mesures à l’école» Le Canton introduit et annonce plusieurs allègements dans l’enseignement obligatoire. Les enfants ne doivent plus porter le poids de la lutte contre la propagation du virus. Chloé Din

Les élèves des classes primaires devaient porter le masque depuis la rentrée du 10 janvier. Dès lundi, la mesure sera levée. Les classes secondaires devraient en profiter à partir du 19 février. Keystone

Les écoles vaudoises vont pouvoir reprendre leur souffle grâce à plusieurs allègements des mesures sanitaires, annoncés jeudi par le Canton. Dès lundi 31 janvier, les écoliers du primaire (5 à 8P) n’auront plus à porter le masque et dès le 7 février les camps et les cours de natation pourront reprendre. À partir du 19 février, ce sera au tour des élèves du secondaire I (9 à 11S), si la situation sanitaire le permet. Les mesures restent en revanche inchangées pour le postobligatoire.