Témoignage de la famille – «Nous avons confiance, Marie est entre de bonnes mains» Dix ans sans elle, mais dix ans ensemble. Les proches de la jeune disparue sont restés soudés dans une épreuve que chacun a traversée à sa façon. Flavienne Wahli Di Matteo

De g. à dr., le père de Marie, Antoine, son neveu Jayce-Harper, sa sœur, Laetitia et sa mère, Evelyne. Patrick Martin

Et soudain, un rire. Un rire comme un souffle de soulagement. Dans le salon douillet de la cure du Sentier, la famille a accepté de reprendre le fil du drame, d’évoquer ce qu’il a fait d’eux et ce qu’ils en ont fait, dix ans après la mort de Marie. Mais une bulle de légèreté éclate quand Evelyne, la maman, et Laetitia, la sœur, s’aperçoivent qu’elles ont rédigé presque la même chose en se préparant: trois lignes où il est question de foi, d’espérance et de certitude de l’éternité.