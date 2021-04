Boucherie et croissance – «Nous avons doublé nos ventes de viande à base de plantes» Bell Food Group, filiale de Coop, renforce ses principaux atouts en rachetant une usine du géant suisse de la boulangerie Aryzta. Philippe Rodrik

Lorenz Wyss a beaucoup investi dans la modernisation des usines Bell en Suisse et à l’étranger. Philipp Jeker

Leader suisse de la production de viande, Bell Food Group, résiste bien à la pandémie de coronavirus. Rien de tel pour investir dans l’après-Covid-19 et accroître ses capacités de production. Coup de chance pour Bell, Aryzta, géant international de la boulangerie, domicilié Zurich, traverse une phase difficile. Il doit se séparer au plus vite d’une foule d’actifs.

Du coup, la filiale de Coop se dote de nouvelles usines pour se montrer de plus en plus forte dans les produits qui sont de vrais générateurs de croissance: les sandwichs très frais et les viandes à base de plantes. Le patron de Bell Food Group, Lorenz Wyss, dévoile quelques-uns de ses principaux atouts. Entretien.