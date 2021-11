Erreur médicale – «Nous avons dû échanger nos bébés à l’âge de 4 mois» Deux couples d’Américains déposent plainte contre un laboratoire californien négligent qui a interverti les embryons après une fécondation in vitro. Andrés Allemand Smaller

Daphna et Alexander Cardinale ont été surpris, lors de l’accouchement, par ce bébé qui ne leur ressemblait pas. Mais eux et leur fille aînée l’ont tout de suite aimée. keystone-sda.ch

«Notre enfant biologique a été donné à quelqu’un d’autre. Le bébé que j’ai mis au monde n’était pas à moi. La fille que j’ai allaitée et avec laquelle nous avons tissé des liens, il nous a fallu la laisser partir après des mois d’amour et d’affection. Il n’y a pas de mots pour dire notre douleur.» Entre deux sanglots, Daphna Cardinale raconte l’inconcevable tragédie subie par sa famille à la suite d’une fécondation in vitro qui a viré au cauchemar. Avec son mari, Alexander, elle a donné une conférence de presse lundi à Los Angeles pour annoncer qu’ils déposaient une plainte pour négligence et faute médicale contre le California Center for Reproductive Health (CCRH), le laboratoire In VitroTech Labs et le Dr Eliran Mor, responsable de leur fécondation in vitro.