La police et les nuisances sonores

Depuis avril, les agents ASR ont parmi leurs priorités d’intervenir auprès des fêtards et conducteurs dont le comportement crée trop de bruit dans l’espace public. En effet, le nombre d’infractions est en hausse.

Un moteur qui hurle en pleine nuit, des fêtards qui bavardent bruyamment sur les quais en soirée, de la musique à haut volume sous les fenêtres. Les statistiques de l’Association Sécurité Riviera (ASR) disent une chose: la sortie du semi-confinement dû au Covid-19 a généré une recrudescence des plaintes liées à la pollution sonore. Depuis avril, ses agents ont été appelés à plus de vigilance. Trois questions à Frédéric Pilloud, directeur d’ASR.

Quel a été le mot d’ordre pour la patrouille dédiée

spécifiquement à ce problème?

Nous avons entendu les inquiétudes exprimées au sein de la population depuis la sortie du semi-confinement et celles-ci pointent l’augmentation du nombre d’infractions au règlement intercommunal de police. Deux situations en particulier: le bruit provoqué par les véhicules et les nuisances consécutives à la diffusion de musique dans l’espace public. Depuis avril et la fin du semi-confinement, une certaine forme de «décompensation collective» pose problème.