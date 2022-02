Interview de Bruno Patino – «Nous avons perdu notre naïveté et notre innocence numérique»

Les réseaux sociaux menacent notre santé et celle de la démocratie. Mais rien n’est joué, estime Bruno Patino. Le directeur d’Arte publie «Tempête dans le bocal».

«Nous avons perdu notre naïveté et notre innocence numérique»

Directeur de la chaîne Arte, spécialiste des médias et du numérique né en 1965. A notamment publié «La civilisation du poisson rouge»

Vous aviez publié «La civilisation du poisson rouge» en 2019. Que s’est-il passé depuis lors dans le bocal que constitue notre monde connecté?

Ce précédent livre faisait écho à ceux qu’on appelle les «repentis de la tech»: les gens qui nous alertent sur les risques. Depuis lors, les choses ont évolué dans deux directions opposées. D’un côté, le virus et le confinement nous ont fait basculer dans l’écran total. De l’autre, nous sommes passés à une phase nouvelle qui rend un peu plus optimiste. On distingue aujourd’hui des voies de sorties. Au-delà de l’étape précédente, qui était purement critique, différentes formes d’actions se dessinent. C’est ça, la tempête dans le bocal.