Pénurie de conducteurs aux CFF – «Nous cumulons plus de 500’000 heures supplémentaires» Derrière les trains supprimés de ces derniers jours se cache un manque criant de mécaniciens. Ces sous-effectifs poussent toujours plus à bout ceux qui pilotent. Romain Michaud

Il faut environ 14 mois pour former un mécanicien aux CFF. KEYSTONE

Ces derniers jours, la pénurie de mécaniciens aux CFF est devenue plus concrète pour une partie des voyageurs vaudois. Le week-end dernier et ce début de semaine ont été marqués par plusieurs trains supprimés entre Vevey et Annemasse, ou encore sur la ligne entre Palézieux et Lausanne, faute de conducteurs disponibles. Ils sont actuellement 280 en Suisse romande, un chiffre à peine suffisant pour couvrir les lignes en temps normal.

Si cette pénurie est un thème récurrent chez les CFF (lire encadré), le problème s’est avéré particulièrement aigu ces dernières semaines. «La situation est très tendue depuis plus d’une année, précise Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Par le passé, des erreurs ont été commises, nous avons sous-estimé nos besoins.»