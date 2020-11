Aides financières – «Nous devons agir pour les restaurateurs qui sont en souffrance» Yverdon-les-Bains offre le loyer de novembre à ses neuf cafetiers-restaurateurs pour un montant total de près de 37’000 francs. Antoine Hürlimann

L’Amalgame fait partie des neuf établissements concernés par la mesure. OLIVIER ALLENSPACH

La Municipalité d’Yverdon-les-Bains renonce à percevoir les loyers de novembre des cafés-restaurants détenteurs de baux commerciaux de la Ville. «Cette démarche permettra ainsi aux établissements concernés de bénéficier d’un allègement non négligeable de leurs charges, au vu de l’impact de la crise sanitaire sur cette branche», explique-t-elle dans un communiqué envoyé mardi. Neuf établissements, dont l’Amalgame, bénéficieront ainsi d’une gratuité de loyer pour ce mois pour un montant total de près de 37’000 francs.

«Si nous pouvons inspirer d’autres propriétaires pour qu’ils fassent de même, cela serait très bien. Chacun doit y mettre du sien.» Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon-les-Bains

«Nous devons agir maintenant pour les restaurateurs qui sont en souffrance, insiste le syndic, Jean-Daniel Carrard. Ils ont des charges et aucune rentrée d’argent. Si nous pouvons inspirer d’autres propriétaires pour qu’ils fassent de même, cela serait très bien. Chacun doit y mettre du sien.» Pour mémoire, en raison de l’aggravation de la situation pandémique, le Conseil d’État a décidé la fermeture des cafés-restaurants dès le 4 novembre. Le secteur yverdonnois de la restauration, déjà fortement impacté au printemps, se trouve dès lors à nouveau en difficulté. «Depuis le début de la pandémie, la Municipalité s’efforce de venir en soutien au tissu économique, associatif, culturel et sportif local, notamment en réallouant des fonds via son budget ordinaire, reprend l’Exécutif. Pour rappel, dès avril, elle avait décidé de renoncer à l’encaissement des loyers pour les détenteurs de la plupart des baux commerciaux de la Ville.»

Réaffirmer son soutien

Cette mesure s’était prolongée, dans certains cas, en fonction des dates de reprise des activités ou des difficultés rencontrées spécifiquement par l’un ou l’autre des secteurs. Par cette nouvelle démarche, les autorités entendent aujourd’hui une fois de plus affirmer leur soutien aux secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19.