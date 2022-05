Disciple de Gandhi – «Nous devons apprendre un nouveau mode de vie» Lucide mais optimiste, Satish Kumar encourage à percevoir l’univers dans sa globalité, pour un développement à la fois matériel et spirituel. Il parlera le 21 mai au château de Bossey. Samuel Socquet

Satish Kumar, 85 ans dont 60 d’activisme écologique. «L’instant présent, c’est le seul dont je dispose pour agir. Je ne m’attarde pas sur le passé.» Geoff Dalglish

Satish Kumar est l’un des grands penseurs de la transition écologique. Disciple de Gandhi, il est engagé depuis ses 18 ans dans un idéal de vie «simple et élégante». Sa démarche est à la fois matérielle, spirituelle et écologique. Loin d’être un ensemble de mesures pratiques pour réduire son train de vie, la simplicité est, écrit-il, «une modalité royale d’accès au bonheur». Rencontre par écrans interposés, juste avant son voyage en train depuis le sud de l’Angleterre pour le château de Bossey, où il donne une conférence samedi 21 mai.

En 1962, vous vous lancez dans une marche pour la paix à la rencontre des dirigeants de quatre pays qui détenaient l’arme nucléaire. Qu’est-ce que ce périple pour le désarmement a changé dans votre rapport à la Terre? Je marchais au plus fort de la guerre froide. En dépit de cette énorme tension entre l’Union soviétique et les États de l’Ouest, je prouvais que les gens sont hospitaliers et bienveillants. J’ai marché à travers 15 pays. Des pays musulmans, chrétiens, communistes, capitalistes… Pendant deux ans et demi, j’ai vécu sans argent, grâce à la générosité et l’hospitalité d’inconnus. L’humanité est bonne. Tous les conflits sont le fruit de pensées stupides de dirigeants qui déposent leur propre peur dans le cœur des gens ordinaires. C’est ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Si nous dépassons cette peur, et j’ai appris pendant cette marche de 8000 km qu’on pouvait le faire, alors nous pouvons vivre en paix et célébrer la diversité humaine. J’ai franchi des montagnes enneigées, des déserts, j’ai traversé des jungles, j’avais des blessures aux pieds, des douleurs aux genoux, mais en dépit de ces difficultés j’ai pu expérimenter la grande générosité de l’humanité.

Soixante ans plus tard, quand vous regardez la situation de la planète et de l’humanité, ne vous sentez-vous pas désespéré et impuissant? Non, parce que je consacre mon attention au moment présent. Alors je peux agir pour l’écologie, la paix dans le monde, le bien-être de la planète, des autres, le mien, je peux écrire un livre, vous parler, faire pousser mes légumes, les cuisiner… L’instant présent, c’est le seul dont je dispose pour agir. Je ne m’attarde pas sur le passé. Je ne cultive pas les regrets ou la culpabilité. Je planifie juste ce qui est nécessaire, mais je ne me soucie pas de l’avenir. À la place, je me demande quelle est la meilleure action que je peux accomplir, aujourd’hui, là où je suis.

Quand vous vous engagez pour la paix ou pour l’écologie, vous n’attendez aucun résultat? J’ignore ce que l’avenir nous réserve. Je ne suis pas le maître du temps. J’accepte la vie comme elle vient, sans attente. Mais surtout, je participe au processus de vie. C’est ça qui amène de la transformation. Ce n’est ni la planification ni la pensée qui transforment le monde, c’est l’action. Or, vous ne pouvez pas agir demain. Votre action présente, c’est la seule chose que vous pouvez contrôler. Consacrez-y 80% de votre attention. Et surtout, agissez avec amour et pour le bien de l’humanité.

Dans vos ouvrages, vous défendez la simplicité et la modération. Vous êtes un adepte de la décroissance? Je ne prétends pas qu’il faille revenir à l’âge des cavernes ou des chasseurs-cueilleurs, ou que tout le monde devrait devenir agriculteur. Mais il faut que les pauvres puissent sortir de leur pauvreté. Chacun peut avoir de beaux habits, de belles chaussures, une belle maison, mais on n’a pas besoin d’accumuler à l’infini. À un moment donné, on doit considérer qu’on a assez de biens matériels. La simplicité, c’est la voie du milieu. Elle conduit à une vie équilibrée et modeste sur le plan matériel. Alors on a de la place pour développer notre créativité, notre pensée, notre spiritualité.

C’est ça que vous appelez le développement holistique? La notion de développement a été galvaudée. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on considère que les pays agricoles, où les gens travaillent la Terre pour faire pousser leur nourriture, sont des pays sous-développés. On a voulu les industrialiser. C’était un non-sens complet. On dit que les aéroports, la monoculture, les fermes industrielles, les centres commerciaux sont des signes de développement. Ce n’est pas du développement. C’est juste du consumérisme! Il engendre l’utilisation massive d’énergies fossiles. Avec à la clef, pollutions, émissions de CO 2 , acidification des océans, destruction de la biodiversité… Ce développement-là considère la Nature comme une ressource pour l’économie alors qu’elle est la source de la vie.

Une vie au service Afficher plus Né en 1936 en Inde dans une famille de tradition jaïn, Satish Kumar décide de devenir moine à 9 ans. À 18 ans, il renonce à la vie monastique: «Je voulais connaître le monde. Le découvrir, le comprendre, l’aimer. Je voulais planter des fleurs. Je voulais tenir une jolie femme dans mes bras et poser ma bouche sur la sienne. Je voulais m’installer dans une vraie maison plutôt que de vivre sur les routes», écrit-il. Militant du désarmement nucléaire, il se lance à 26 ans une marche pour la paix de 8000 km. À 36 ans, il s’établit en Grande-Bretagne, dans le Devon. De 1973 à 2016, il est rédacteur en chef de la revue «Resurgence & Ecologist». En 1990, il crée à Totnes le Schumacher College, où quelque 15’000 personnes, dont nombre de décideurs d’ONG, se sont formées à l’écologie holistique et aux pratiques de vie durable. Dans son dernier livre «Comment j’ai appris la simplicité. Mon engagement pour une écologie spirituelle» (Robert Laffont, 2021), il développe sa vision d’un bonheur qui se construit dans l’engagement quotidien. SO.B

Il a quand même permis d’améliorer les conditions de vie… La pauvreté a peut-être diminué un peu, mais après septante ou quatre-vingts ans de «développement», des millions d’enfants à travers le monde continuent à aller au lit le ventre vide. Des millions de personnes, y compris dans le monde dit «développé», sont pauvres et ont faim. Ce développement n’a pas apporté l’égalité entre les humains. Il a été un échec total car il fait passer l’argent et le profit avant la planète et les humains. Nous devons apprendre un nouveau mode de vie soutenable. Le vrai développement a un aspect extérieur qui permet de subvenir à nos besoins matériels de base. Et aussi un aspect intérieur qui prend sa source dans la spiritualité: il consiste à développer sagesse, compassion, relations humaines, sens de la communauté et de la réciprocité… Voilà les valeurs qu’il faut développer. Huit milliards d’individus peuvent vivre dignement sur cette Terre. Mais on a besoin de passer d’une économie destructive à une économie «régénérative».

