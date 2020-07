La plaine de l’Asse sans Paléo – «Nous devons assumer ce vide» En cette semaine où il aurait dû battre son plein, le festival a choisi d’être silencieux. Son directeur, Daniel Rossellat, a profité de déserter la région en cette période. Alexandre Caporal

«Paléo est le plus grand festival de suisse, c’est normal que le sinistre soit d’une telle ampleur.» Florian Cella

La plaine de l’Asse restera bel et bien déserte. Cette semaine, le terrain nyonnais aurait dû accueillir plus de 230’000 festivaliers prêts à célébrer le 45e Paléo, forcé de tirer la prise à cause du coronavirus. Il faudra patienter jusqu’à l’été prochain pour applaudir Céline Dion et les autres artistes qui composeront l’affiche du géant des festivals suisses.