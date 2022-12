UDC Vaud – «Nous devons être un rempart à cette idéologie verte qui nous menace» Jeudi soir au Mont-sur-Lausanne, les délégués ont voté unanimement un niet à l’article constitutionnel sur le climat. L’allié PLR en a pris pour son grade. Jérôme Cachin

À l’unanimité, les délégués au congrès UDC ont rejeté le texte de l’initiative des Verts vaudois, jeudi soir au Mont-sur-Lausanne. JCA

«Si vous êtes agriculteur et que vous demandiez un prêt à la BCV pour changer votre tracteur, on vous dira non, prenez un tracteur électrique!» lance Yvan Pahud à la tribune du congrès de l’UDC Vaud, jeudi soir, au Mont-sur-Lausanne.