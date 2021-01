La pandémie au WEF – «Nous devons revoir la manière dont nous coopérons» Le président du CICR, Peter Maurer, tire au WEF les premières leçons de la crise sanitaire du Covid-19. Pierre Veya

Peter Maurer, président du CICR. Yvain Genevay

Il ne pouvait pas en être autrement. Le Forum économique mondial (WEF en anglais) s’est ouvert, virtuellement, sur la crise Covid-19. Quelles leçons en tirer? Comment agir pour sortir d’une crise sanitaire majeure qui risque d’entraîner des millions de personnes dans la pauvreté?

Dans une première table ronde, animée par une journaliste chinoise du groupe de presse Caixim (Pékin), on retiendra l’appel de Peter Maurer, le président du CICR, a une meilleure collaboration entre les États, notamment pour venir en aide aux 60 à 70 millions de personnes qui vivent dans des régions qui ne sont contrôlées par aucun gouvernement. Face à de telles pandémies, «il nous faut revoir la manière dont nous nous concertons, travaillons et finançons ensemble nos efforts», dira le président du CICR. Son appel est largement partagé par Singapour et l’Inde qui souhaitent un retour à un monde fondé sur des relations multilatérales fortes, une dimension qui a fortement fait défaut au début de la crise.