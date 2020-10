La question des EMS

Alain Berset revient sur les personnes dans les EMS, une population à risque. Le virus pose de gros problèmes dans les homes. Dès qu'il arrive, il fait de nombreux morts, dit-il. Il souligne qu'il n'a pas envie de devoir priver de contact les personnes âgées avec leur famille, dit-il en répétant l'importance des gestes barrière.

Ce qu'on fait coûte cher, reconnaît-il. Mais si on ne faisait rien cela serait au final bien plus cher. Pour lui il n'y a pas d'alternatives que le traçage des contacts et les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie.