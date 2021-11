Audiovisuel suisse romand – «Nous étions amoureux comme des malades de ce cinéma!» Jean-François Amiguet donne son «Histoire (résolument) subjective du cinéma et de la télévision suisse romande» en 24 clips de treize minutes. Impossible de zapper. Cécile Lecoultre

Jean-François Amiguet, cinéaste. FLORIAN CELLA

De Jean-François Amiguet, septuagénaire à la fantaisie cinéphile, il ne fallait pas attendre un documentaire classique sur le septième art en Romandie. Son «Histoire (résolument) subjective du cinéma et de la télévision suisse romande» baguenaude dans la mémoire avec la même liberté d’esprit qui animait sa génération aux idées hirsutes.

«Un archiviste à la Cinémathèque me répétait: «Si tu casses ta pipe, qui restera-t-il pour raconter l’histoire?» pose-t-il. Nous avons commencé par enregistrer plus de cinq heures d’entretiens. L’ennui, c’est que j’ai tendance à m’étendre, à faire les questions et les réponses. Ça lasse. J’ai donc décidé d’organiser moi-même le zapping.» Pour éviter l’ambiance confessionnal, 154 extraits cinéma, 151 télé, viennent doper l’exercice.