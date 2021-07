C’est votre histoire - «Nous formons de futurs chiens d’alerte médicale»

C’est votre histoire – «Nous formons de futurs chiens d’alerte» Souhaitant donner un sens nouveau à leur carrière, Clémentine et Stéphanie ont choisi de se consacrer à l’éducation canine. Aujourd’hui, elles forment de futurs héros à quatre pattes, leur apprenant à anticiper les crises d’épilepsie ou d’hypoglycémie de leurs propriétaires. Clémentine nous raconte cette grande passion. Ellen De Meester

«Ce métier m’apprend à vivre dans le présent: les chiens se contentent d’être, dans le respect de ce qui les entoure. Ils ne sont pas guidés par l’ego, ils se fichent d’avoir du pouvoir ou de conquérir le monde. Ils essaient simplement de vivre aussi bien que possible, et c’est tout, avec une générosité exceptionnelle.» Corinne Sporrer

Nos parcours professionnels respectifs ne nous destinaient absolument pas à l’éducation canine: je travaillais dans le domaine de la mode, tandis que ma collaboratrice, Stéphanie, œuvrait dans les soins médicaux. Pourtant, nous avons choisi de prendre ce tournant et de rejoindre la voie qui nous passionne aujourd’hui. Ayant grandi entourée d’animaux, me diriger vers une carrière a leurs côtés m’intéressait énormément. Je voulais aider les gens et contribuer à faciliter leur existence auprès de leur animal de compagnie. Chacune de notre côté, nous avons donc entamé notre formation d’éducatrice canine, suivie d’une spécialisation en comportement, une base plus scientifique très éclairante quant au fonctionnement mental du chien.