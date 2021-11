Nouveaux logements sur Vaud – «Nous lançons une réflexion sur les logements dans le canton»

Conseillère d’État chargée des Institutions et du territoire, Christelle Luisier Brodard a annoncé jeudi devant les 300 participants du 5e Forum vaudois du logement qu’elle lançait une grande étude sur cette thématique.

Comme l’a montré une étude présentée ce matin (ndlr: jeudi), les attentes de la population évoluent rapidement. On voit, par exemple, qu’avec le Covid, les gens se sont réapproprié leurs logements et attachent désormais plus d’importance à la présence d’une terrasse ou d’un balcon.

Vous avez souligné que les Communes ont un rôle important à jouer dans cette problématique du logement. Une vision pas très PLR, non?

C’est mon côté ancienne syndique de Payerne qui s’exprime. En caricaturant, on ne peut pas laisser des propriétaires construire des centaines de logements selon les seules règles de leurs propres intérêts. Mais on ne peut pas non plus laisser l’État ou les Communes imposer des règles qui font que construire des logements n’est plus rentable. C’est une question d’équilibre, et l’un de mes objectifs est de favoriser le partenariat entre le public et le privé.