Asile sur la Riviera – «Nous n’avions plus d’autre choix que cet abri PCi» L’EVAM a ouvert une première structure d’hébergement de nuit à Clarens début décembre. Il se tient prêt à en utiliser d’autres en cas de besoin. Xavier Crépon

Depuis l’ouverture de l’abri PCi de Vinet début décembre, une cinquantaine de lits ont déjà trouvé preneur. Laurent de Senarclens

Depuis un peu plus de deux semaines, une cinquantaine de migrants ont rejoint Clarens et son abri PCi pour y passer la nuit. Pour répondre à une situation qualifiée d’«extraordinaire» par la conseillère d’État Isabelle Moret, l’Exécutif vaudois a pris cette décision en dernier recours. «Nous avons étudié toutes les possibilités avant d’en arriver là, mais face à l’afflux des demandes, la vingtaine de structures de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) ouvertes depuis le début de l’année ne suffisait plus. Nous n’avions plus d’autre choix», soulignait la ministre lors d’une visite des lieux organisée par l’institution ce mercredi.



Elle a pu se rendre compte des conditions d’accueil des locaux prévus pour héberger temporairement entre 75 et 100 bénéficiaires. Les lits sont uniquement réservés aux hommes seuls de plus de 18 ans, familles et enfants trouvant refuge au sein du foyer installé dans l’ancien Hôpital de Montreux. «Actuellement, ce sont en majorité des Afghans et des Turcs qui sont ici à l’avenue Alexandre Vinet, mais une dizaine de nationalités sont représentées, expliquait Marie-Claire Maillard, responsable du domaine Foyer à l’EVAM. Nous espérons que ces places seront suffisantes, mais seul l’avenir nous le dira.»