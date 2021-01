Le 7 mars prochain, dans le cadre des votations fédérales, nous serons appelés à nous prononcer sur le traité de libre-échange que nos autorités ont signé avec l’Indonésie. L’affiche des partisans de ce texte interpelle particulièrement: on y voit un ours, qui doit prétendument représenter la Suisse, enlacer fraternellement un tigre, symbolisant quant à lui le pays d’Asie du Sud-Est, le tout dans le décor verdoyant d’une forêt luxuriante.

Le choix de ce majestueux félin interpelle pour le moins quand on connaît un peu son histoire… Trois espèces de tigres vivaient en Indonésie jusqu’au début du XXe siècle: le tigre de Sumatra, celui de Java et celui de Bali. Ces deux dernières ont disparu dans le courant du siècle passé, victimes de la destruction de leur habitat pour laisser place aux monocultures. Le tigre de Sumatra, probablement symbolisé dans cette étrange affiche devant nous convaincre de voter oui le 7 mars, survit quant à lui dans certaines régions reculées de cette île indonésienne, mais il est en danger critique d’extinction. Il n’en resterait aujourd’hui qu’environ 500 individus, répartis dans des populations toujours plus fragmentées et mises en péril par la poursuite de la destruction de leur habitat.

«La monoculture de palmeraies à huile est un véritable désastre environnemental.»

On peut donc douter que ces tigres enlaceraient de joie des plantigrades en apprenant la signature d’un accord de libre-échange qui va faciliter l’exportation d’huile de palme en Suisse, et donc aggraver la déforestation en Indonésie. La monoculture de palmeraies à huile est en effet un véritable désastre environnemental, qui a provoqué ces dernières années la destruction de plusieurs millions d’hectares de zones forestières et de tourbières en Asie du Sud-Est.

L’huile de palme constitue de plus une concurrence déloyale pour notre agriculture, et plus particulièrement pour les huiles de colza et de tournesol que nous produisons ici dans le respect de l’environnement. Les prétendues exigences de durabilité pour l’huile de palme importée derrière lesquelles se cachent les promoteurs de cet accord sont pour le moins discutables.

Nombreux scandales

Il est en effet extrêmement difficile de vérifier que les acteurs appliquent bien ce à quoi ils se sont engagés, et de nombreux scandales, allant de l’exploitation du travail d’enfants à la déforestation, ont été mis en avant par des ONG ces dernières années dans des palmeraies prétendument durables. L’utilisation de pesticides et d’herbicides extrêmement dangereux et interdits dans les pays occidentaux, comme le paraquat, reste par ailleurs autorisée, alors que les mécanismes de sanctions prévus sont extrêmement timides, voire inexistants.

Bref, si l’on veut aider les tigres de Sumatra, mais aussi et surtout celles et ceux qui, ici comme là-bas, pratiquent une agriculture familiale et non industrielle, c’est un grand non qu’il faut glisser dans l’urne le 7 mars prochain!