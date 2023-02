Selon les dernières statistiques, entre 2015 et 2019, les hommes en Suisse romande avaient plus de risques d’avoir un cancer avant l’âge de 70 ans que ceux vivant en Suisse alémanique. Pourquoi?

Soyons toujours prudents avec ces comparaisons qui peuvent révéler des écarts marginaux. Dans ce cas, on peut imaginer qu’il y ait des différences dans les habitudes et la manière de vivre au quotidien, entre ces deux régions. Je parle avant tout de la consommation d’alcool et de tabac, possiblement plus importante en Suisse francophone et au Tessin. La cigarette provoque des cancers du poumon, de la gorge et de la vessie, car les produits toxiques qu’elle contient se retrouvent au contact des muqueuses.