Nuit agitée du 1er août – «Nous n’avons pas l’intention de barricader Yverdon» Face aux violences qui émaillent chaque année la fête nationale, la Ville et la police refusent la surenchère répressive. Romaric Haddou

Tous les ans, le 1 er Août donne lieu à des scènes de violences dans le quartier de la Villette, à Yverdon. Des engins pyrotechniques sont régulièrement lancés en direction des forces de l’ordre. Christian Brun

Cette année encore, Yverdon renonce à son feu d’artifice du 1er Août. La Ville, du moins, puisque l’an dernier, une décision similaire n’avait pas empêché la saisie, en marge de la fête nationale, d’un millier d’engins pyrotechniques ou explosifs.

Pétards, fusées et «petites bombes bricolées» composent le cocktail servi aux policiers et aux pompiers lors d’une nuit de violences urbaines qui semble désormais élevée au rang de tradition dans le quartier de la Villette. Près de vingt ans que ça dure, de quoi désespérer les habitants et nourrir le débat politique sur le plan communal mais aussi cantonal.