Apprentissage clivant – Nous n’avons pas tous les mêmes prédispositions que Sophie Germain face aux maths Les mathématiques constituent un réel cauchemar pour les uns mais un paradis pour les autres. Nous nous sommes penchés sur cette différence criante. Pascal Gavillet

Dès l’enfance, nous entretenons presque tous un rapport particulier aux mathématiques. GETTY IMAGES

Il y a un peu plus d’un an, nous nous posions cette question à l’occasion de la sortie de l’ouvrage de David Bessis «Mathematica – Une aventure au cœur de nous-mêmes». Cela reste d’actualité, et on aurait toujours tendance à y répondre par la négative.