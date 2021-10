La Serbie s’accroche au charbon – «Nous ne détruirons pas les centrales de Kolubara» Dépendante de ses centrales au charbon très polluantes, la Serbie refuse d’amorcer sa transition énergétique, malgré ses engagements pour le climat qu’elle viendra défendre à la COP26. Louis Seiller, envoyé spécial à Kolubara et Belgrade

Les mines de charbon de Kolubara, où la Serbie exploite d’immenses réserves de lignite estimées à 4 milliards de tonnes. Wikipedia

Avec leurs mille nuances de gris, les mines à ciel ouvert de Kolubara évoquent des paysages lunaires. Dans cette vallée du centre de la Serbie située à une heure de route de Belgrade, les bruyantes machines d’extraction sont voraces. Leur faim de lignite, un charbon de qualité médiocre, semble sans limite: villages et terres cultivables sont régulièrement réduits en poussière, victimes de l’extension des mines. «Dans la région, 80% des gens dépendent de l’exploitation du charbon», explique Miodrag Rankovic, président du syndicat du bassin minier et mineur à Kolubara depuis 1981. «Nos centrales et notre charbon assurent l’indépendance énergétique de la Serbie: le lignite couvre 70% de notre électricité.»