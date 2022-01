L’invité - Nous ne faisons que grogner autour d’un feu

Quand nous regardons un film sur la préhistoire et que nous entendons des êtres humanoïdes grogner autour d’un feu, nous pensons que tout ce qu’ils «racontent», c’est du charabia. Nous les considérons avec dédain et avec la conviction qu’ils sont totalement ignorants du monde et de ses vérités: «Ce sont des hommes et des femmes des cavernes, et nous sommes des hommes et des femmes modernes…» Convaincus de notre supériorité intellectuelle et spirituelle, nous aurons toujours tendance à regarder ces pauvres créatures comme nous regardons les rongeurs ou les souris.

Ce que nous ne ferons pas, c’est réaliser qu’un jour, dans quelques dizaines de milliers d’années, nous serons considérés avec le même dédain par un autre groupe de créatures. C’est nous - avec nos télévisions, nos WhatsApp, nos voitures électriques, nos «New York Times», nos CNN, nos vaccinations et nos chirurgiens plasticiens - qui serons ceux qui «grognent autour d’un feu».

«La plus grande faiblesse de l’humanité est son manque de perspective.»

Malgré nos préjugés sur les hommes des cavernes, ils ont survécu. Malgré ce que nous pensons de nous-mêmes, nous serons un jour considérés comme des primitifs.

Je l’ai dit maintes fois et je le confirme: la plus grande faiblesse de l’humanité est son manque de perspective. Nous sommes incapables de sortir de notre époque, de nos Weltanschauungen, des boîtes ontologiques de «notre moment dans l’histoire», afin de regarder l’existence d’un œil nouveau, avec un esprit et un cœur ouverts.

Nous sommes tous des hommes et des femmes des cavernes. Nous sommes tous préhistoriques. Nous ne sommes pas plus au début de «l’histoire» que ne l’étaient les Néandertaliens ou les Dénisoviens. Personne ne sait quand tout a commencé et où tout va aller. Nous disons que l’âge de pierre remonte à loin. Cinquante mille ans, c’est un clin d’œil dans l’histoire. Notre perspective est pitoyablement petite. Dans 50’000 ans, les gens nous regarderont en train de scroller sur nos iPhone comme nous regardons nos ancêtres poilus grogner autour de leurs feux.

Un avenir ou non?

Mais je vous entends déjà réagir: «Dans 50’000 ans, il n’y aura plus personne pour nous regarder parce que nous détruisons la planète avec nos émissions de CO 2 et notre pollution! Si nous ne changeons pas notre comportement dès maintenant, nous n’aurons pas de postérité et nous disparaîtrons tous!» Et vous êtes sûrs de savoir de quoi vous parlez. Pourquoi? Parce que vous êtes humains, et les humains pensent toujours qu’ils savent de quoi ils parlent.

Ce n’est pas le cas, pourtant. On ne fait que grogner autour d’un feu différent.

Pourquoi pensez-vous que tout a débuté quelque part? Pourquoi pensez-vous que l’existence a eu un commencement? Parce que vous êtes humains et que les humains pensent en termes d’histoires avec des débuts, des milieux et des fins. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas plonger dans l’infini. Nous ne pouvons pas sortir de notre temps et de notre espace. Ailleurs, le feu est trop chaud.

Jon Ferguson Afficher plus Écrivain

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.