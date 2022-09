Festival et académie de musique ancienne – «Nous ne présentons pas un baroque muséal» Prangins Baroque recrée l’art d’époque au château. La cantatrice Marijana Mijanović y anime la 3e édition de son atelier festif centré sur l’Italie. Matthieu Chenal

D’origine serbe, la contralto Marijana Mijanović a créé le festival Prangins Baroque en 2020. DR

On n’a pas oublié la Pénélope austère et fascinante du «Retour d’Ulysse» de Monteverdi à l’Opéra de Lausanne il y a vingt ans sous la baguette de William Christie. La contralto serbe Marijana Mijanović vit aujourd’hui dans le canton de Vaud et transmet son expérience de chanteuse lyrique sous la forme d’une académie festive idéalement hébergée au Château. Prangins Baroque vit sa 3e édition avec ses enseignants, ses étudiants, ses ateliers ouverts au public et ses concerts qui entremêlent musique, danse et mise en scène. Interview avec une cantatrice investie.