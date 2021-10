COP26 de Glasgow – «Nous ne sommes pas tous là où nous devrions être»

L’ambassadeur suisse pour l’environnement, Franz Perrez, conduira la délégation lors de la COP26. Il nous a confié ses doutes et ses espoirs quant à l’issue du sommet.

Glasgow, c’est la COP de la dernière chance?

Certainement pas. Mais c’est une COP très importante, car plus on attend, plus il sera difficile de réaliser l’objectif de l’Accord de Paris de maintenir la hausse à 1,5 °C.