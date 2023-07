Grève à Hollywood – «Nous nous battons pour notre survie» Voilà plus de deux semaines que les acteurs ont rejoint les scénaristes, bloquant une industrie habituée à travailler à flux tendu. En cause: les plateformes et ChatGPT. Adrien Jaulmes - Los Angeles (Le Figaro)

Sur Sunset Boulevard, les grévistes manifestent devant le siège de Netflix, dont le modèle de diffusion en continu a révolutionné le cinéma et la télévision, au détriment des acteurs et scénaristes. Los Angeles, 19 juillet 2023. Mario Tama/Getty Images

Une manifestation à Hollywood est aussi organisée qu’un tournage. Les actrices en grève ont le sourire éclatant et le brushing conquérant. Sur Melrose Avenue, une tente a été dressée sur le trottoir devant la double entrée des studios Paramount. On s’embrasse avant de signer la feuille de présence et de récupérer sa pancarte. Puis on traverse la rue pour rejoindre la file des grévistes. La manifestation obéit aux règles strictes du «picket line»: une file indienne va et vient devant l’entrée du studio.