«Lockout» contre confinement – «Nous, nous ne voulons pas vivre avec le coronavirus!» Sous l’égide d’Avenir Suisse, des représentants de Taïwan expliquent pourquoi ils suivent une tout autre stratégie que la Suisse et l’Europe. Arthur Grosjean

La foule à Tapei Des milliers de Taïwanais, masqués, rassemblés dans la capitale, le 31 décembre dernier, pour célébrer la nouvelle année. AFP

D’un pays à l’autre, le contraste est saisissant. Depuis le 18 janvier, la Suisse se retrouve pour la 2e fois en semi-confinement. La plupart des commerces sont fermés jusqu’à la fin février. Depuis le début de l’épidémie, notre pays compte plus de 8200 morts du Covid pour une population de plus de 8 millions d’habitants. Et son produit intérieur brut (PIB) a chuté de plus de 3% en 2020.

En Asie, Taïwan détonne. Cette île de 23 millions d’habitants n’a jamais décrété de semi-confinement. Elle compte 7 morts en tout et pour tout depuis le début de l’épidémie, et son PIB n’a pas baissé mais augmenté de plus de 2%.

Il n’y a jamais eu à Ta ï wan plus de 20 cas positifs par jour , alors que la Suisse en a connu jusqu’à 8000 au pic de l’épidémie .

Comment font-ils? C’est la question que s’est posée Peter Grünenfelder, le directeur d’Avenir Suisse, le think tank de l’économie suisse. Il a donc organisé récemment un séminaire en ligne sur la question en invitant de nombreux représentants de Taïwan pour connaître leurs recettes.

«Nous n’avons jamais pratiqué de lockdown. Nous, nous pratiquons le lockout», résume David Huang, le représentant de Taïwan en Suisse. Pour lui, la Suisse et l’Europe n’ont pas du tout la même philosophie que Taïwan. «Vous, vous voulez vivre avec le virus, nous pas. On fait tout pour qu’il n’entre pas sur le territoire.»

Le contrôle aux frontières de Taïwan peut être qualifié de draconien. Toute personne qui entre sur le territoire taïwanais est astreinte à un test PCR et doit effectuer une quarantaine stricte. Elle est souvent conduite dans un taxi «spécial Corona» à sa chambre d’hôtel «spéciale Corona» qu’elle ne devra plus quitter pendant quatorze jours. Elle doit télécharger une application mouchard et verra débarquer la police si elle pose le pied à l’extérieur prématurément. Une conception radicalement différente de celle de la Suisse, où le contrôle sanitaire aux frontières est quasi inexistant et où la quarantaine s’effectue à la bonne franquette ou presque.

La récompense à l’issue de cette quarantaine musclée? La personne peut se balader dans un pays «normal». Les magasins sont ouverts et le risque d’infection est quasi nul. Car dès qu’il y a une dizaine de cas de contamination, c’est le branle-bas de combat pour retrouver la source de l’infection et casser la chaîne de transmission. «Il n’y a jamais eu à Taïwan plus de 20 cas par jour alors que la Suisse en a connu jusqu’à 8000 au pic de l’épidémie», relève Avenir Suisse. Du coup, Taïwan s’épargne les problèmes et les polémiques suisses sur les masques, l’inefficacité du pouvoir central ou la lenteur de l’arrivée des vaccins.

Contrôle des passagers chinois

Un représentant de Taïwan nous confiait en aparté qu’il était surpris de voir avec quelle «zénitude» (il évite par politesse le mot laxisme) la Suisse a regardé son nombre quotidien de contaminations se chiffrer en centaines en octobre, puis en milliers. «Une centaine de cas chez nous déclencherait une mobilisation générale du gouvernement et de la population. Car avec des centaines de cas, vous ne pouvez plus sérieusement faire du contact tracing.»

Lors du séminaire en ligne, Johnsee Lee, président de l’association taïwanaise des industries de médecine de précision et de diagnostic moléculaire, a utilisé une image pour illustrer le combat contre le coronavirus. «Une épidémie est comparable à un incendie. Si vous n’intervenez pas tout de suite, vous avez de gros problèmes pour la maîtriser ensuite.» Taïwan, qui suit les réseaux sociaux chinois, a d’ailleurs été le premier pays au monde à repérer les inquiétudes des médecins de Wuhan et à prendre des mesures comme le contrôle des passagers en provenance de Chine, fin 2019.

Notre pays devrait-il donc s’inspirer d’une telle stratégie? Reto Renggli, directeur du Bureau commercial de Swiss Industries à Taïwan, relève que le modèle taïwanais est impressionnant, mais pas applicable tel quel à la Suisse. Si l’utilisation des données digitales pour combattre l’épidémie est ainsi bien admise en Asie ou aux États-Unis, elle provoquerait à coup sûr un tollé en Suisse.

Un lockout suisse impossible?

Par ailleurs, comment la Suisse, qui n’est pas une île mais se situe au cœur de l’Europe, pourrait-elle faire un lockout alors qu’elle accueille 325’000 travailleurs frontaliers chaque jour? Réponse de Reto Renggli: «Être une île est un avantage, on le voit aussi avec les bons exemples de l’Australie et la Nouvelle-Zélande, mais cela ne garantit pas le succès, comme le montre l’exemple de la Grande-Bretagne.»

Pour le contrôle sanitaire aux frontières, Reto Renggli estime qu’il faut le faire au niveau européen et pas au niveau suisse car cela remettrait en cause la libre circulation des personnes. Reste à savoir si c’est réaliste quand on voit les mesures en ordre dispersé que prennent les pays européens face au virus.

Frilosité des officiels suisses

Taïwan, en tout cas, est prêt à apporter son expertise. David Huang regrette d’ailleurs que les responsables politiques suisses ne soient pas davantage intéressés par un échange sur la question. Une frilosité qui pourrait s’expliquer par le fait que la Suisse ne veuille pas fâcher le «géant» chinois, avec qui elle commerce. La Chine considère Taïwan comme une simple «province rebelle» et punit tout pays qui s’aviserait de reconnaître l’île comme un État indépendant.