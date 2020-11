Votre texte n’a pas convaincu. C’est une déception?

Non, absolument pas. C’est très difficile de gagner une initiative populaire. Mais ce qu’on voit, c’est que quelque 40% de la population sont prêts à nous suivre. On signe même des victoires dans certains cantons. Ça montre qu’une part non négligeable de la population soutient nos revendications et estime que l’argent suisse ne doit plus financer l’argent des guerres partout dans le monde.