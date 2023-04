Monsieur Lundgren, les billets d’avion sont devenus beaucoup plus chers qu’avant la pandémie. L’ère des vols à bas prix est-elle révolue?

On me pose souvent cette question. Aujourd’hui, un vol avec Easyjet coûte en moyenne 60 euros. La moitié des billets sont vendus à moins de 55 euros. Sur cette somme, environ 10 euros sont dus à la forte inflation, y compris l’augmentation du prix du carburant. Pour ce montant (ndlr: de 10 euros), il est possible de commander trois expressos ou d’aller au cinéma dans de nombreux pays européens. Cela signifie que ce supplément de prix est supportable pour de nombreuses personnes. Et nos sondages montrent qu’actuellement, les vacances sont au premier plan. Pendant la crise du coronavirus, les gens ont passé beaucoup de temps à la maison et ont dépensé de l’argent pour avoir un chez-soi confortable. Mais maintenant, ils veulent partir en voyage. Quand la demande est si forte, cela signifie pour nous que nous pouvons élargir notre offre et proposer des offres attrayantes grâce à des économies d’échelle. L’ère des vols à prix attractifs ne touche donc certainement pas à sa fin.