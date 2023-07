Réagir face à un incendie – «Nous préférons recevoir trop d’appels que pas assez» Après le drame du Lignon, les pompiers rappellent les principaux gestes à suivre en cas d’incendie dans un immeuble ou dans son logement. Marc Renfer

Trop souvent, les témoins d’un incendie pensent que les secours ont déjà été avertis et ne tentent pas de joindre le 118. MAGALI GIRARDIN

L’enquête doit encore déterminer toute la séquence qui a mené au drame du Lignon. Une mère et son fils adolescent ont perdu la vie après l’incendie qui a touché la cité verniolane dans la nuit de mercredi à jeudi la semaine dernière.

Les deux victimes ont été retrouvées inanimées dans les escaliers de l’immeuble, ce qui pourrait laisser penser qu’elles ont fui leur appartement dans l’idée d’échapper au sinistre en cours dans les caves. En effet, des voisins ont expliqué avoir entendu des personnes crier qu’il fallait évacuer. Un conseil contraire aux recommandations des professionnels.

«Lorsque la fumée envahit la cage d’escalier, la solution préconisée est de se calfeutrer chez soi», rappelle le premier-lieutenant Nicolas Millot, officier de la communication du Service d’incendie et de secours (SIS), et ce même si le premier réflexe est souvent de sortir. Amorcer une descente alors que de la fumée monte peut se transformer en piège fatal en quelques secondes.

La fumée, véritable ennemi

«Il faut placer des linges humides sous les portes non hermétiques, mais également penser à fermer les salles de bains et toilettes pour éviter une éventuelle remontée d’émanation via les systèmes d’aération», ajoute Nicolas Millot.

Le véritable ennemi lors des sinistres est la fumée, plus que les flammes, rappellent les pompiers, qui remarquent que les feux sont devenus plus fumigènes et plus rapides avec la généralisation du synthétique, du bois aggloméré et des mousses polyuréthane dans les ménages.

C’est notamment pour cette raison qu’il faut tenter de fermer les portes derrière soi en cas de fuite d’un logement où s’est déclaré un incendie. Un geste qui permet de freiner la propagation de la fumée dans les zones communes. En Suisse, 90% des victimes d’incendie décèdent d’une intoxication à la fumée, rapporte le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI).

Ne pas hésiter à appeler le 118

Le porte-parole du SIS rappelle par ailleurs que les secours préfèrent recevoir trop d’appels que pas assez. «L’erreur de base est de penser que quelqu’un d’autre a téléphoné», alerte-t-il. En arrivant sur des sinistres, il note pouvoir observer: «une dizaine de personnes filment avec leurs smartphones, alors que la centrale a reçu beaucoup moins que dix appels…».

Bien qu’ils ne soient pas obligatoires dans les logements, Nicolas Millot recommande d’installer des détecteurs de fumée. «Ils ne coûtent que quelques dizaines de francs et peuvent permettre de réveiller à temps les personnes endormies», explique-t-il.

Lors d’une récente intervention à Thônex, les pompiers racontent que l’occupant d’un appartement n’est sorti de son sommeil qu’à l’arrivée des secours, alors que le feu qui faisait rage sur son balcon avait fait exploser les vitres de ses fenêtres.

