Aide à la création – «Nous redynamisons notre mode de soutien à la culture» La Fondation pour les arts et la culture de Nyon invite les actrices et acteurs culturels à soumettre un projet au concours doté de 30’000 francs. Yves Merz

Michèle Rodoni préside la Fondation pour les arts et la culture de Nyon depuis 2014. DR

Après dix ans d’activité et quelque 270’000 francs de dons octroyés à plus d’une centaine de bénéficiaires, la Fondation pour les arts et la culture de Nyon (FAC) a décidé de dynamiser le mode d’attribution de ses soutiens. Interview de sa présidente, Michèle Rodoni, par ailleurs CEO de La Mobilière.

La FAC soutient la culture à Nyon depuis 2010. Qu’est-ce qui change cette année? C’est une nouvelle ère qui démarre pour la fondation. Déjà, nous avons renforcé notre visibilité et accru la transparence. Et surtout, nous invitons les actrices et acteurs culturels – artistes, associations ou fondations – de tous âges et de tous domaines à soumettre un projet artistique ou culturel ayant un lien fort avec Nyon ou sa région, d’ici au 28 février 2022. Le jury, composé de membres du conseil de fondation de la FAC et d’experts externes, attribuera un soutien financier d’un montant total de 30’000 francs, à un ou plusieurs projets.

Pourquoi ce changement? Depuis deux ans déjà, les acteurs culturels sont dans une situation difficile. Nous voulons renforcer notre soutien financier à un nombre plus restreint de projets. L’idée est de véritablement permettre la création et la réalisation d’un, voire deux ou trois projets par année. À travers un concours, nous offrons une nouvelle dynamique soutenant des projets de création, stimulant la réflexion et donnant une certaine visibilité aux acteurs culturels de la région nyonnaise.

Avec le temps, la FAC a-t-elle réussi à augmenter ses collectes de fonds et, dès lors, le montant de ses dons? Pour fonctionner, la FAC dépend de la collecte de fonds. Chaque année, c’est un réel défi que de solliciter et motiver les gens susceptibles d’aider financièrement les artistes de la région. Malgré deux années difficiles, les donateurs se sont montrés généreux. Les sommes récoltées ainsi que les donations sont variables. Nous ne pouvons certes pas parler de linéarité dans le développement mais je peux par exemple vous dire que nous sommes passés de 77’000 francs de dons au total des quatre premières années à 145’000 francs pour les quatre dernières, soit presque un doublement.

Que pensez-vous du rôle du privé dans le soutien à la culture? Le secteur privé joue un rôle primordial dans le soutien à la culture. La FAC promeut le dynamisme culturel nyonnais en étant une passerelle entre les acteurs économiques et culturels de la région. Elle a pour but d’encourager la scène artistique nyonnaise et de la rendre accessible à la population. Finalement, c’est l’offre culturelle qui tisse le lien le plus étroit entre le public et le privé.

