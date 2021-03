Vivre 40 jours dans une grotte – «Nous serons privés de nos repères habituels» Aux côtés de l’aventurier Christian Clot, un groupe d’hommes et de femmes vont passer quarante jours dans une grotte. Un confinement volontaire pour faire avancer la science. Geneviève Comby

C’est dans la grotte de Lombrives, en Ariège (Sud de la France), que les 14 hommes et femmes vont recréer une mini société sous terre. Alamy Stock Photo

Quarante jours sans voir la lumière du jour. C’est l’expérience à laquelle vont se soumettre quatorze volontaires. Le 6 mars, sept hommes et sept femmes prendront leurs «quartiers» dans la grotte de Lombrives, en Ariège (F). Parmi eux, Christian Clot, Franco-Suisse qui mêle depuis des décennies explorations et recherche pour mieux cerner nos capacités d’adaptation. Les données récoltées seront analysées par plusieurs équipes de scientifiques actifs dans différents domaines, de la neurobiologie à la physiologie en passant par la psychiatrie et la sociologie.