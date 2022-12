Démographie – Nous sommes 8 milliards sur terre. Et maintenant? Un rapport des Nations Unies publié cette année donne plusieurs scénarios d’évolution démographique. Que faut-il en penser? Pascal Gavillet

Récemment à Mexico City. D’ici 2050, nous serons au pire 15 milliards ou 7 milliards «seulement» dans le meilleur des cas. AFP

L’avenir de l’humanité est-il affaire de statistiques? Non, mais celles-ci le dessinent et en donnent différents visages. Tous les deux ou trois ans, les Nations Unies publient des estimations concernant la population mondiale. La dernière édition de ce rapport, le «World Prospect 2022», a été rendue publique il y a quelques semaines. Et les chiffres sont relativement précis.