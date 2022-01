Budget participatif de Lausanne - «Nous souhaitons impliquer davantage de votants»

La quatrième édition du Budget participatif de la Ville de Lausanne a démarré jeudi. Jusqu’au 31 mai, des groupements d’habitants sont invités à soumettre des projets destinés à améliorer la vie des quartiers. La population votera ensuite pour les idées qu’elle aimerait voir se concrétiser. Comme l’an dernier, 175’000 francs sont à disposition avec une limite à 20’000 francs par projet.

Il y a quelques mois, le conseiller communal socialiste Mountazar Jaffar critiquait les résultats de cette démarche participative, estimant qu’elle ratait sa cible. Après avoir analysé les éditions 2019 et 2020, il regrettait des règles du jeu qui favorisent les habitants déjà insérés et les quartiers aisés.

La Ville annonce justement des améliorations pour la mouture 2022. Point de situation avec le municipal David Payot.

Quels ajustements ont été effectués?

Une formation en gestion de projet sera proposée, en mars, par le Bureau lausannois pour les immigrés. Elle donnera des outils pour concevoir un projet, impliquer une communauté ou encore communiquer. La Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise accompagnera aussi celles et ceux qui ont des idées mais peinent à les concrétiser via des permanences dans les lieux d’animation, directement au sein des quartiers. C’est un rapprochement entre deux portes d’entrée de la vie citoyenne. Finalement, l’étude de faisabilité, qui permet de déterminer quels projets seront soumis au vote, se déroulera sous la forme d’un entretien entre les porteurs de projet et la Ville. Cela permettra une plus grande transparence sur nos critères et notre manière de raisonner. À noter aussi que toutes les démarches du Budget participatif pourront désormais se faire sur la plateforme participer.lausanne.ch.