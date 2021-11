Éditorial - Nous travaillerons après la retraite

C’est une révolution discrète, comme souvent dans ce pays, mais les chiffres sont là. Selon une enquête de l’OFS, plus d’une personne sur six était encore active l’an dernier entre 65 et 74 ans. Certaines parce qu’elles n’ont pas le choix, et beaucoup d’autres parce qu’elles aiment leur travail et qu’elles sont en forme.

Abo Emploi des travailleurs âgés La Suisse est une championne du travail après 65 ans Cette statistique fait de la Suisse une championne du genre. Elle n’est pas la seule. Le Japon et l’Allemagne y viennent aussi, parce que leur population vieillit et parce que la chasse aux talents se pratique désormais dans les pays en bonne santé économique, jusque chez les seniors. Autant le savoir, il y aura des opportunités dans cette nouvelle crise du travail.

À ce stade, la question n’a été évoquée que de manière très rudimentaire. Quand la Suisse parle de la sortie du travail, ce n’est pas pour évoquer la retraite à la carte, mais pour se chamailler sur les chiffres. On passe à 65 ans pour les femmes? Ou à 66 ans, comme le suggère une initiative, ou même à 67 ans, selon la célèbre proposition de Pascal Couchepin?

«La génération de 1968 a presque tout révolutionné. La famille, la sexualité et même la mort avec Exit. Il lui reste à réinventer la sortie du travail.»

Pendant ce temps, la situation évolue rapidement dans les entreprises, où les seniors et les néoretraités acceptent des jobs à temps partiel, travaillent sur mandat et se portent volontaires pour les heures du week-end ou de la soirée. Bref, ils attaquent leur dernier chantier.

Car la génération de 1968 a presque tout révolutionné. La famille, la sexualité et même la mort avec Exit. Il lui reste à réinventer la sortie du travail. Après avoir manifesté en agitant des pancartes disant «Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner», les soixante-huitards veulent désormais jouir sans entraves de leurs dernières années de travail. La classe politique ne l’a pas encore vu, mais le monde a changé.

