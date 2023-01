Guerre en Ukraine – «Nous tuons les Russes, mais ils reviennent comme des zombies» Sur le front de Bakhmout, les soldats ukrainiens ne voient pas la fin de cette guerre, face à une armée russe qui mobilise toujours plus de soldats. Pierre Polard - envoyé spécial dans le Donbass

Des soldats ukrainiens dans les tranchées de Bakhmout, le 31 décembre 2022. (Photo d’illustration) GEORGE IVANCHENKO

C’est encore décembre et le train chemine d’Odessa à Kiev. Les deux villes sont alors en plein black-out et le trajet se fait dans l’obscurité la plus totale: une nuit suit l’autre. Kostya, un soldat ukrainien, se repose sur sa couchette – mais ses yeux sont ouverts, il ne dort pas. Kostya revient de Kherson et s’en va à Bakhmout.