Le vaccin arrive en terres vaudoises – «Nous vaccinerons près de 100 personnes dès le premier jour» La campagne de vaccination vaudoise devait commencer le 11 janvier seulement. Le Canton accélère son dispositif et administrera les premières doses ce mercredi, en commençant par les EMS. Chloé Banerjee-Din

Les premières doses administrées dans le canton seront celle du vaccin Pfizer/BioNTech, approuvé par Swissmedic il y a quelques jours. Keystone

Le 11 janvier paraissait bien loin. Depuis plusieurs jours, c’était pourtant la date maintenue par le Canton de Vaud pour le démarrage de sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Mardi, Le Conseil d’État a accéléré le pas en annonçant que les premières doses seront administrées dès ce mercredi en ciblant tout d’abord les EMS.

«Pas de course à l’échalote»

La pression était forte. La première Suissesse a été vaccinée à Lucerne le 23 décembre déjà et ce lundi, les cantons de Genève, du Valais, de Fribourg et de Neuchâtel ont fait leurs premières piqûres. Conseillère d’État en charge de la santé, Rebecca Ruiz explique le timing vaudois. «Avec quarante-huit heures de différence, nous ne faisons pas moins vite que les autres cantons romands. Ce n’est pas une course à l’échalote. Le plus important est de mettre en place un processus de vaccination sécurisé qui inspire confiance à la population. Nous n’avons pas droit à l’erreur.»