Augmentation de la précarité – «Nous vivons une crise et il faut la traiter comme telle» Face à l’augmentation des demandes, la Fondation Mère Sofia justifie la fermeture du Répit: «une décision difficile mais indispensable» qui doit permettre de repenser et pérenniser l’accueil bas seuil. Erwan Le Bec

Barry Lopez reprend en juin la présidence de la Fondation Mère Sofia, actuellement assurée par Véronique Berseth. D’autres changements sont annoncés dans l’équipe, à l’heure de la fermeture définitive du Répit, accueil de nuit saisonnier des sans-abri lausannois. 24heures/Odile Meylan

On n’ose imaginer la secousse pour les bénéficiaires et pour ceux qui sont au front, chaque soir, face au vrai visage de la précarité. Fin novembre dernier, «Le Temps» annonçait la fin de l’accueil saisonnier du Répit. Cette structure bas seuil unique en son genre, la seule de Lausanne à laisser entrer sans aucune distinction et aucune condition les plus fragiles et les plus marginalisés, était devenue avec le temps le dortoir d’un tiers d’entre eux. Une centaine de places, pour ce qui était initialement un petit abri pour dix SDF, ouvert en 2015 à Renens.