Dans le canton de Vaud, l’État n’a pas pour habitude d’intervenir dans la politique salariale des entreprises. C’est donc un tabou qu’a récemment fait tomber la conseillère d’État à l’Économie et à l’Emploi, Isabelle Moret, en annonçant l’entrée en vigueur d’un contrat-type pour les stagiaires dans les institutions dédiées à l’accueil de jour des enfants. Avec un salaire minimum obligatoire de 600 francs par mois. La proposition émane de la Commission tripartite pour l’exécution des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (ALCP), que préside le syndicaliste Noé Pelet. Ils en ont tous deux détaillé les enjeux.

Ce salaire minimum sera en vigueur dès le 1er août. Comment cette décision a-t-elle été prise?

Noé Pelet: Cela fait plus de dix ans que la Commission tripartite, que je préside, s’inquiète des conditions salariales des stagiaires dans le domaine préscolaire et parascolaire. Lors des inspections qui ont été réalisées en 2019, une sous-enchère salariale abusive et répétée a été constatée. Dans les 33 institutions publiques et privées contrôlées par les services de l’État travaillaient 273 stagiaires. Il s’agissait, en majorité, de jeunes femmes âgées d’une vingtaine d’années, payées en moyenne 480 francs par mois pour un 100% et ce, souvent depuis plus de six mois. Certaines institutions profitent clairement de ce dumping et c’est inacceptable.