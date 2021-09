Autorisation de tir – «Nous voulons offrir un sursis aux loups» Des surveillants de la faune ont tenté de tirer les canidés ces derniers soirs. Mais sur place, un groupe de naturalistes marque son opposition par sa présence. Reportage. Camille Krafft

Depuis le début de la semaine, des opposants au tir du loup se rendent tous les soirs sur les lieux où les surveillants de la faune, spécialement formés à cet effet, se préparent à tirer. 24heures/Odile Meylan

Il est cette heure sublime où les êtres et les choses gagnent en netteté, avant de plonger doucement dans l’obscurité. Depuis la route qui se tortillera bientôt vers le haut du Marchairuz, on voit des silhouettes bovines se détacher sur le ciel comme sur une maquette. Le col, son restaurant, ses motards qui regagnent la plaine avant la nuit. Ensuite, une route d’alpage, puis quelques centaines de mètres à pied et nous voici en territoire lupin.

Ce pourrait être le lieu de votre prochaine balade dominicale, une terre à la fois douce et caillouteuse avec, au loin, le tintinnabuli des vaches. Dans cette combe accueillante, une meute se laisse observer régulièrement par des caméras automatiques – dont celles portant la marque de la Direction générale de l’environnement (DGE) – et par quelques rares chanceux en tenues de camouflage qui ont fait du loup une quête.