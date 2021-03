Culture bâillonnée – «Nous voulons supprimer l’interdiction complète!» Prohibé, le chant choral est le grand oublié de la 2e vague. Pour se faire entendre, le chef Nicolas Reymond a cofondé une task force Chorale Suisse. Matthieu Chenal

Nicolas Reymond, président de l’AVDC (association vaudoise des directeurs de choeur) a lancé une Task Force Chorale pour faire entendre la voix des choristes en temps d’interdiction du chant. Florian Cella/24Heures

Pays de chanteurs, la Suisse subit depuis le début de la pandémie un carême choral quasi absolu. La médiatisation de certains concerts devenus des foyers d’infection a frappé l’opinion, facilitant la mise au ban de cette activité par les politiques. De nombreux chefs n’ont plus fait de répétitions avec leurs choristes depuis un an. «On nous a muselés et oubliés et trop peu de monde s’est rebellé», se désole Nicolas Reymond, président de l’Association vaudoise des directeurs de chœurs. Mais le chef de chœur, directeur des ensembles Ardito et Sobalte, a cofondé en janvier une «task force Chorale Suisse» pour faire entendre les revendications des sociétés chorales, qui réunissent toute de même 7,8% de la population.