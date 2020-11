Argovie – Nouveau centre d’asile à Brugg pour éviter une surcharge Une halle militaire a été transformée à Brugg (AG) pour soulager les centres d’asile fédéraux, dont la capacité a dû être réduite suite aux mesures d’hygiène et de distanciation.

La Confédération augmente ses capacités en matière d’hébergement des requérants d’asile (archives). KEYSTONE/WALTER BIERI

Les centres d’hébergement fédéraux atteignent leurs limites en raison de la pandémie de coronavirus et de la hausse des demandes d’asile. De nouvelles structures doivent être mises sur pied. A Brugg (AG), une halle militaire a été transformée à cette fin.

En temps normal, environ 4400 places sont disponibles dans les centres d’asile fédéraux, explique jeudi le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans un communiqué. A cause de la pandémie, des mesures d’hygiène et de distanciation ont dû être prises et les places disponibles divisées par deux.

De la place pour 230 requérants d’asile

Par ailleurs, les demandes d’asile sont reparties à la hausse ces dernières semaines. De fait, le taux d’occupation des centres d’asile s’élève actuellement à plus de 90%. Des capacités supplémentaires sont nécessaires.

Le SEM a donc réaménagé les halles du service des automobiles du site de Ländi de Brugg (AG). Il a fallu entre autres y faire raccorder les locaux aux réseaux d’eau et d’égouts, installer le chauffage et des blocs sanitaires, poser des dalles, des cloisons et des portes, mener des travaux de couverture et clôturer le périmètre du site.

Un maximum de 230 requérants d’asile pourront y être logés dès le 30 novembre. Le centre ne sera cependant opérationnel que pendant trois ans.

ATS/NXP