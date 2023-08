Nouveau départ en vue au LS – Aliou Baldé proche de s’engager avec l’OGC Nice À peine 6 mois après son arrivée, le virevoltant ailier sénégalais devrait quitter le Lausanne-Sport et signer un contrat de 5 ans avec le club de Ligue 1, selon L’Équipe.

Aliou Baldé s’est montré tout de suite impactant avec le LS. Keystone

Le Lausanne-Sport s’apprête à laisser filer Aliou Baldé (20 ans). Six mois seulement après son arrivée, le jeune ailier sénégalais serait sur le point de s’engager avec l’OGC Nice, selon L’Équipe. Il est attendu ce mercredi matin sur la Côte d’Azur pour passer sa visite médicale et parapher dans la foulée un contrat de 5 ans. Le montant du transfert n’a, pour l’instant, pas filtré.

Issu de l’Institut Diambars, l’une des principales académies d’Afrique, Aliou Baldé a été recruté par Feyenoord en janvier 2021. Après 5 petites apparitions avec l’équipe première en un an, il a enchaîné deux prêts à Beveren (Belgique) et Dordrecht (Pays-Bas), avant d'atterrir au LS en janvier dernier. Immédiatement impactant, il a contribué au retour du club vaudois en Super League, avec 5 buts et 4 passes décisives en 14 matches. Titulaire incontournable, il confirme dans l’élite en ce début de saison (2 buts lors des 5 premières journées)

