Nouveau documentaire – Emmanuelle Béart révèle avoir été victime d’inceste Dans le magazine français «Elle», l’actrice dévoile les raisons qui l’ont poussé à parler des violences qu’elle a vécues lors de son adolescence dans un documentaire diffusé sur M6. Myrtille Wendling

Emmanuelle Béart, actrice et réalisatrice française, dévoile avoir été victime d’inceste de ses onze à quatorze ans avant la parution d’un documentaire diffusé sur M6 le 24 septembre à 23h10. AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Emmanuelle Béart n’avait jamais parlé publiquement des violences sexuelles dont elle a été victime de ses onze à quinze ans, avant la révélation du documentaire «Un silence si bruyant». La coréalisatrice française n’y dévoilera jamais qui est l’auteur des actes, mais livre une histoire cachée depuis plus de quarante ans.

À 14 ans, elle réussit en effet à en parler à ses parents, sans grandes conséquences. Sa grand-mère, au contraire, lui a «sauvé la peau. Elle m’a permis de sortir des griffes de cet homme. J’ai été sortie du cercle familial et envoyée en pension», confie celle qui est aussi actrice dans une interview pour le magazine français «Elle».

«Un silence si bruyant» sur M6 Diffusé sur M6 le 24 septembre à 23h10, ce documentaire revient sur l’histoire de quatre personnes (trois femmes et un homme) qui ont été touchées de manière différente par l’inceste. Le témoignage d’Emmanuelle Béart sert de fil rouge entre les récits.

De manière imprévue, c’est à l’âge de soixante ans qu’Emmanuelle Béart sort de son silence public. «Au début, je voulais prendre la caméra, et non prendre la parole. Je ne m’incluais pas dans cet espace. Mais face au courage des quatre personnes qui témoignent, je me suis remise en question», détaille-t-elle dans «Elle».

La rencontre avec la coréalisatrice de ce documentaire, Anastasia Mikova, l’aide également. Cette scénariste et journaliste franco-ukrainienne n’a pas subi d’inceste et garde ainsi une certaine distance avec ce sujet délicat pour l’actrice.

L’actrice dénonce également le tabou autour de l’inceste dans les colonnes du magazine féminin. «Silence familial, silence sociétal, des cercles de silences! Et en étant silencieux soi-même, on perpétue ce silence, on participe du silence.»

L’hypothèse du père écartée

Ayant vu le documentaire avant sa diffusion, «L’Obs» rapporte que l’actrice écarte l’hypothèse du père auteur des violences sexuelles «dès les premières secondes: «Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c’est que tout peut recommencer.»

Emmanuelle Béart ajoute, dans son interview pour «Elle», qu’elle n’a pas porté plainte contre son agresseur, car elle n’aurait «pas supporté de prendre le risque d’entendre que ça n’a pas eu lieu. Un non-lieu, c’est terrifiant, et c’est ce qui arrive aux trois quarts des gens qui portent plainte.»

Myrtille Wendling est journaliste au sein de la rédaction numérique. Après un bachelor de Sociologie à l’Université de Paris, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Elle a travaillé pour La Région, Le Temps, Watson et L'Illustré. Plus d'infos

