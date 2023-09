Nouveau lieu culturel – Aux Plaines-du-Loup, l’art se met au C-A-L-M À défaut de Kunsthalle, Lausanne compte une nouvelle enseigne pour l’art contemporain, dans l’écoquartier qui accueillera 8000 habitants. Florence Millioud

Oriane Emery et Jean-Rodolphe Petter ont un mandat de deux ans pour assurer la programmation du Centre d’art La Meute, un espace d’exposition et de dialogue de 150 m². CHRISTIAN BRUN

Côté jardin, un vrai et immense espace de verdure; côté cour… la vie du gigantesque écoquartier des Plaines-du-Loup. Mais quand on commence à discuter au C-A-L-M, le tout nouveau Centre d’art La Meute, né à l’initiative d’une association de quartier, on est un peu en terrain vague. Et c’est voulu, parce que tout est à faire et à créer dans cette ville de bientôt 8000 habitants sur les hauts de Lausanne! C’est même assumé, parce que les idées arrêtées – comme les murs qui divisent ou isolent – n’ont aucune chance face à l’énergie communicative que les codirecteurs Oriane Emery (24 ans) et Jean-Rodolphe Petter (30 ans) entendent défendre.