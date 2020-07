Suisse – Nouveau nom: tous les membres du PDC pourront voter Le PDC procédera à une votation interne adressée à l’intégralité de ses membres pour décider d’un éventuel changement de nom. Une première dans l’histoire du parti.

Gerhard Pfister, président du PDC, sera bientôt fixé sur le nouveau nom de son parti. KEYSTONE

La direction du PDC vient de changer la manière dont sera décidé un éventuel changement de nom. Plutôt que de soumettre la question aux délégués à l’assemblée de novembre, le PDC organisera la première votation interne de son histoire adressée à tous ses membres.

Commentant il y a 10 jours le sondage concluant que le C était un handicap pour le parti, son président Gerhard Pfister avait déclaré que les délégués voteront «idéalement» (lors de l’assemblée) le 14 novembre. La direction du parti qui s’est réunie cette semaine en a décidé autrement. La question sera posée à l’ensemble des membres.

Une première historique

Ce vote doit avoir lieu avant l’assemblée des délégués du mois de novembre, précise le PDC jeudi dans un communiqué. C’est la première fois dans l’histoire du parti que la base sera consultée au travers d’une votation interne. Les votations fédérales serviront de base à la forme et au déroulement mis en place. Le résultat de la votation interne engagera tous les organes du parti.

L’autre question qui préoccupe le parti est celle de sa future collaboration avec le PBD. La décision sur un possible rapprochement doit être prise avant la fin de l’année, en connaissance des résultats de la votation interne, écrit le parti.

Les sondés en faveur d’un changement

D’après le sondage, 53% des membres du PDC estiment que la référence chrétienne empêche d’attirer de nouveaux électeurs. Ce pourcentage monte même à 57% des Vaudois, 58% des Genevois et 59% des Fribourgeois. Les Jurassiens partagent eux cet avis à 52%. Même les PDC valaisans sont 48% à reconnaître que le «C» est un obstacle. En dehors du parti, cette opinion est partagée par 79% des sondés.

Parmi les alternatives proposées, «Le Centre» a été jugée la plus attractive par les membres du PDC. En dehors du parti, c’est «Liberté et solidarité» qui a récolté le plus de voix. D’après Gerhard Pfister, ce nom incarne les valeurs du PDC.

( ATS/NXP )